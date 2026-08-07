Korea Zinc öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Korea Zinc hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 16701,07 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 18227,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Korea Zinc in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6 372,60 Milliarden KRW im Vergleich zu 3 825,38 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at