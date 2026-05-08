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08.05.2026 06:31:29
Korea Zinc: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Korea Zinc hat am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 18999,75 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Korea Zinc noch ein Gewinn pro Aktie von 8945,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6 072,03 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3 832,78 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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