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05.11.2026 06:31:28
Korea Zinc verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Korea Zinc lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 10957,23 KRW gegenüber 3972,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Korea Zinc mit einem Umsatz von insgesamt 6 086,10 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 159,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 46,31 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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