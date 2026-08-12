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12.08.2026 06:31:29
KoreaAirportService: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KoreaAirportService hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
KoreaAirportService hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3263,37 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3098,00 KRW je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 173,87 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 160,30 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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