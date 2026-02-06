KoreaAirportService: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KoreaAirportService hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2542,36 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 950,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 179,06 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KoreaAirportService 169,32 Milliarden KRW umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12805,26 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 13278,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 663,19 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 626,54 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at