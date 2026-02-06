|
06.02.2026 06:31:28
KoreaAirportService: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
KoreaAirportService hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2542,36 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 950,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 179,06 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KoreaAirportService 169,32 Milliarden KRW umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12805,26 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 13278,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 663,19 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 626,54 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.