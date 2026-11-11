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11.11.2026 06:31:29
KoreaAirportService mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KoreaAirportService hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3946,18 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3785,00 KRW je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,95 Prozent auf 183,59 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,97 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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