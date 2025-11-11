KoreaAirportService präsentierte Quartalsergebnisse

KoreaAirportService präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3656,25 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4342,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,17 Prozent auf 166,97 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 157,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at