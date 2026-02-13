Korean Reinsurance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Korean Reinsurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 283,81 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 73,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1 764,80 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 435,05 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1647,39 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1556,00 KRW je Aktie generiert.

Korean Reinsurance hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6 704,40 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5 557,41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

