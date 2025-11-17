Korean Reinsurance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Korean Reinsurance hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 458,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 581,67 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,05 Prozent auf 1 336,44 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 453,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at