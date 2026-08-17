17.08.2026 06:31:29

Korean Reinsurance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Korean Reinsurance veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Korean Reinsurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 750,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 602,00 KRW je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Korean Reinsurance mit einem Umsatz von insgesamt 1 608,18 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 588,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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