Korean Reinsurance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Korean Reinsurance hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 307,37 KRW. Im letzten Jahr hatte Korean Reinsurance einen Gewinn von 458,00 KRW je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 449,88 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 336,44 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at