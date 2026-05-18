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18.05.2026 06:31:29
Korean Reinsurance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Korean Reinsurance hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 979,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 304,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,32 Prozent auf 1 282,17 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1 326,25 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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