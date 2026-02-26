Korfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Korfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 101,5 Millionen TRY – das entspricht einem Zuwachs von 163,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,6 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,280 TRY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 TRY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,33 Prozent auf 317,30 Millionen TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167,59 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at