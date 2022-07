korianAct Prov Regroupement Cat-O-: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

korianAct Prov Regroupement Cat-O- präsentierte in der am 28.07.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

korianAct Prov Regroupement Cat-O- hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,13 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,09 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at