10.03.2026 06:31:29
Korn-Ferry International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Korn-Ferry International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Korn-Ferry International ein EPS von 1,10 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Korn-Ferry International im vergangenen Quartal 725,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korn-Ferry International 676,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
