Korn-Ferry International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Korn-Ferry International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Korn-Ferry International ein EPS von 1,10 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Korn-Ferry International im vergangenen Quartal 725,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korn-Ferry International 676,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at