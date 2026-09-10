Korn-Ferry International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Korn-Ferry International lud am 09.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD gegenüber 1,26 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 764,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Korn-Ferry International 715,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at