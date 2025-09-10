|
10.09.2025 06:31:29
Korn-Ferry International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Korn-Ferry International hat am 09.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Korn-Ferry International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 715,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 682,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
