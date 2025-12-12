|
Korn-Ferry International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Korn-Ferry International hat am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Korn-Ferry International 1,14 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 729,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Korn-Ferry International 682,0 Millionen USD umgesetzt.
