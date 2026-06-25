Korn-Ferry International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Korn-Ferry International hat am 23.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent auf 768,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 719,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,22 USD, nach 4,60 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 2,94 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,76 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at