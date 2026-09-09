Korn-Ferry International Aktie
WKN: 919027 / ISIN: US5006432000
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09.09.2026 12:58:43
Korn Ferry Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Korn Ferry (KFY) released earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $68.97 million, or $1.32 per share. This compares with $66.64 million, or $1.26 per share, last year.
Excluding items, Korn Ferry reported adjusted earnings of $74.62 million or $1.43 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.9% to $764.62 million from $715.54 million last year.
Korn Ferry earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $68.97 Mln. vs. $66.64 Mln. last year. -EPS: $1.32 vs. $1.26 last year. -Revenue: $764.62 Mln vs. $715.54 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.30 To $ 1.40
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Nachrichten zu Korn-Ferry International
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08.09.26
|Ausblick: Korn-Ferry International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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