Korn Ferry Q1 Profit Advances

(RTTNews) - Korn Ferry (KFY) released earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $68.97 million, or $1.32 per share. This compares with $66.64 million, or $1.26 per share, last year.

Excluding items, Korn Ferry reported adjusted earnings of $74.62 million or $1.43 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.9% to $764.62 million from $715.54 million last year.

Korn Ferry earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $68.97 Mln. vs. $66.64 Mln. last year. -EPS: $1.32 vs. $1.26 last year. -Revenue: $764.62 Mln vs. $715.54 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.30 To $ 1.40