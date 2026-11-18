Kornit-Digital Aktie
WKN DE: A14RF6 / ISIN: IL0011216723
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18.11.2026 22:29:28
Kornit Digital: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 18, 2026, Kornit Digital (NASDAQ:KRNT) announced revenue grew nearly 10% year over year to $58.3 million. This top-line expansion shows that traditional screen printers are adopting digital equipment for high-volume manufacturing runs. For long-term shareholders, shifting customers onto subscription contracts builds durable recurring revenue while expanding the company's addressable market. Three things management said stand out.
Traditional apparel producers are adopting digital machinery for high-volume jobs, expanding Kornit's market beyond small custom orders. Long-run production jobs drove 84% of impression growth year to date, showing that industrial customers are moving core manufacturing onto digital hardware.
Management is shifting equipment deliveries toward its All-Inclusive Click (AIC) model, a pay-per-use subscription contract that replaces upfront hardware purchases with usage fees. This structure generated 70% of system shipments in the third quarter, boosting recurring revenue to 80% of total sales.
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