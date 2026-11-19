Kornit-Digital hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Kornit-Digital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kornit-Digital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 53,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at