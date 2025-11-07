Kornit-Digital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kornit-Digital hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Kornit-Digital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 53,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 50,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at