Kornit-Digital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kornit-Digital hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kornit-Digital im vergangenen Quartal 58,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kornit-Digital 60,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,300 USD gegenüber -0,350 USD im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig wurden 208,20 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Kornit-Digital 200,55 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at