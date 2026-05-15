Kornit-Digital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kornit-Digital äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kornit-Digital ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kornit-Digital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 48,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 46,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at