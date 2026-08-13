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13.08.2026 06:31:29
Kornit-Digital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kornit-Digital hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kornit-Digital -0,170 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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