|
09.11.2026 06:31:29
Korporacja Gospodarcza Efekt hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Korporacja Gospodarcza Efekt veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Korporacja Gospodarcza Efekt hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,20 PLN je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 13,0 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,7 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!