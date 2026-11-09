Korporacja Gospodarcza Efekt hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Korporacja Gospodarcza Efekt veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Korporacja Gospodarcza Efekt hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,20 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 13,0 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,7 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at