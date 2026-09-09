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09.09.2026 06:31:28
Korporacja Gospodarcza Efekt legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Korporacja Gospodarcza Efekt hat am 07.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 11,7 Millionen PLN gegenüber 11,1 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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