Korporacja Gospodarcza Efekt legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Korporacja Gospodarcza Efekt hat am 07.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11,7 Millionen PLN gegenüber 11,1 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at