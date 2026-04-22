Korporacja Gospodarcza Efekt legte Quartalsergebnis vor

Korporacja Gospodarcza Efekt hat am 20.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,89 PLN. Im letzten Jahr hatte Korporacja Gospodarcza Efekt einen Gewinn von 0,160 PLN je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 8,5 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 59,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,67 PLN beziffert, während im Vorjahr 1,24 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Korporacja Gospodarcza Efekt mit einem Umsatz von insgesamt 40,12 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,36 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um -18,72 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at