KORREKTUR 2: IT-Dienstleister GFT Technologies senkt Prognosen

(Berichtigt wird der Ebit-Wert des Jahres 2022 im ersten Absatz)

STUTTGART (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister GFT Technologies (GFT SE) blickt wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds pessimistischer auf das laufende Jahr. Beim Umsatz rechnet der Spezialist für Digitalisierung bei Banken und Versicherungen jetzt nur noch mit einem Anstieg zwischen elf und zwölf Prozent auf 810 bis 820 Millionen Euro. Bislang hatte das Unternehmen mit einem Plus von 16 Prozent auf 850 Millionen gerechnet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde zwischen 74 und 76 (2022: 67) Millionen Euro liegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mit. Bislang hatte GFT Technologies mit einem Anstieg auf 80 Millionen Euro gerechnet.

Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um zehn Prozent auf knapp 392 Millionen Euro zu. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) erhöhte sich um vier Prozent auf 31,2 Millionen Euro./zb/jha/mis/jha/