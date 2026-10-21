adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 11:13:38

KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Adidas stark nach Prognoseerhöhung

(Zahl im 2. Satz des 2. Absatzes korrigiert. 20 rpt 20 Millionen Euro)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von adidas haben am Mittwochmorgen mit klaren Kursgewinnen auf die erhöhte Gewinnprognose für das Gesamtjahr reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Papiere um bis zu 3,5 Prozent an und würden damit auf Xetra ihre 100-Tage-Linie überspringen. Zuletzt ließ das vorbörsliche Kaufinteresse aber etwas nach. Puma legten nur wenig zu.

Citigroup-Analystin Monique Pollard hob ihr Adidas-Kursziel nach der guten Nachricht auf 211 Euro an und signalisiert damit noch mehr Erholungspotenzial von gut 33 Prozent. Im vierten Quartal rechnet sie mit weiteren 20 Millionen Euro an Zoll-Rückerstattung aus den USA, womit der Löwenanteil dann bezahlt wäre. Obendrein kappte sie ihre Ausgabenschätzung aufgrund starker Kostenkontrolle. Mit ihrer operativen Ergebnisprognose für 2026 liegt Pollard nun leicht über dem Konzernziel und deutlich über dem Konsens./ag/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

mehr Analysen
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 161,65 -0,43% adidas

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich etwas fester. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen