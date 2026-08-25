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25.08.2026 16:08:38

KORREKTUR: Amazon baut Logistikzentrum für hohen Millionenbetrag um

(Berichtigt wird im letzten Absatz: Rheinberg rpt Rheinberg gehört zu den sechs größten Amazon-Logistikstandorten in NRW.)

RHEINBERG (dpa-AFX) - Der US-Händler Amazon baut seinen Standort in Rheinberg (Kreis Wesel) deutlich aus. Wie das Unternehmen mitteilte, wird bis 2029 ein dreistelliger Millionen-Euro-Betrag in die Modernisierung des dortigen Logistikzentrums investiert. Die Anzahl der Beschäftigten soll von aktuell rund 1.000 bis Ende 2029 auf mehr als 2.000 etwa verdoppelt werden.

Bei den Bauarbeiten werden Zwischenebenen in bereits bestehende Amazon-Hallen eingezogen, um die Lagerfläche zu vergrößern. Künftig sollen dort 20 Millionen Artikel verfügbar sein, vor Beginn der Umbauarbeiten waren es in Rheinberg rund 8 Millionen. Der Standort hat eine Grundfläche von 110.000 Quadratmetern, also etwa 15 Fußballfelder.

Es sollen künftig Hunderte Transportroboter zum Einsatz kommen, die mobile Regale zu den Beschäftigten fahren. Diese nehmen dann den gewünschten Artikel heraus, und der Roboter fährt das Regal zurück. Das spart den Menschen Laufwege und Zeit - früher sind die sogenannten Kommissionierer mit ihren Einkaufswagen-ähnlichen Fahrzeugen durch die Gänge gelaufen, um Kundenbestellungen zusammenzustellen.

Die Transportroboter setzt Amazon bereits an anderen Standorten ein, in Rheinberg wird der Roboter-Einsatz künftig im großen Stil praktiziert, so das Vorhaben von Amazon.

Riesige Logistikhalle wird umgebaut und modernisiert

Die Amazon-Standortleiterin Katrin Bahrenberg wertete die Investition in das Robotik-Logistikzentrum als ein Bekenntnis für Rheinberg und die Region. "Dank Roboter-Unterstützung werden die Regale mit Waren zu den Mitarbeitern transportiert und lange Laufwege entfallen."

Amazon betreibt in NRW 23 Logistik-Standorte, Rheinberg gehört als Logistikzentrum zu den sechs größten. Alles in allem hat der US-Handelskonzern in dem Bundesland gut 14.000 Beschäftigte, Tendenz steigend./wdw/DP/stw

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