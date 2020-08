KORREKTUR: Amazon bestellt 1.800 Elektrovans bei Mercedes

(In der um 09.16 Uhr gesendeten Meldung muss es im 1. Satz des 2. Absatzes korrekt heißen: "Amazon kauft 1.200 Exemplare des eSprinter (NICHT: eSpringer) und 600 des kleineren eVito." Es folgt die korrigierte Fassung.)

Amazon bestellt 1.800 Elektrovans bei Mercedes

Von Dieter Holger

NEW YORK (Dow Jones)--Daimler hat einen Rekordauftrag von Amazon an Land gezogen. Wie der Onlinehändler und Mercedes-Benz mitteilten, hat Amazon 1.800 Elektrovans für seine Lieferflotte in Europa bestellt. Der Großteil soll bereits ab diesem Jahr geliefert werden. Für Mercedes-Benz Vans ist es der bislang größte Auftrag für Elektrofahrzeuge.

Amazon kauft 1.200 Exemplare des eSprinter und 600 des kleineren eVito. Finanzielle Details nannte der US-Konzern nicht. Amazon will seine Lieferflotte innerhalb von zwei Jahrzehnten CO2-neutral aufstellen. Bis 2025 sollen alle Lieferfahrzeuge mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Mercedes-Benz kündigte zudem an, der Klimaschutz-Initiative "The Climate Pledge" von Amazon beizutreten. Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, dazu beizutragen, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zehn Jahre früher als dort avisiert, also bereits 2040, zu erfüllen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2020 03:29 ET (07:29 GMT)