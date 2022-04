KORREKTUR/ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Fraport auf 'Buy' und Ziel auf 64 Euro

(Im 4. Satz wird der Bezug korrigiert: Free-Cashflow je Aktie)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fraport von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 64 Euro angehoben. Das regulierte Geschäft des Flughafenbetreibers berge noch viel Wachstumspotenzial, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe sich im Vergleich zur Wettbewerber-Aktie von ADP eine historisch große Bewertungslücke ergeben, die sich auch in einer großen Divergenz bei den Free-Cashflow-Renditen widerspiegele. Bei einem angenommenen Free-Cashflow von 6 Euro je Aktie würde dies eine Marktkapitalisierung von fast 10 Milliarden bedeuten, gegenüber aktuell 4,5 Milliarden./edh/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 21:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben