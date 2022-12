KORREKTUR/Anstieg setzt sich fort: Fast fünf Millionen Pflegebedürftige

(Im ersten Satz des zweiten Absatzes muss es richtig heißen: "in zwei Jahren")

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt weiter stark an: Ende 2021 waren laut Statistischem Bundesamt in Deutschland 4,96 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Im Dezember 2019 hatte die Zahl der Pflegebedürftigen erst bei 4,13 Millionen gelegen.

Der starke Anstieg von 20 Prozent in zwei Jahren hat allerdings auch mit einer Gesetzesänderung zu tun, wie das Amt am Mittwoch in Wiesbaden erklärte. 2017 war der Begriff Pflegebedürftigkeit weiter gefasst worden. Seither werden mehr Menschen als pflegebedürftig eingestuft als zuvor.

Außerdem wurden rund 160 000 Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem Pflegegrad 1 bisher nicht erfasst. Auch darauf ist ein Teil des Anstiegs zurückzuführen, wie die Statistiker erklärten. Bei Pflegegrad 1 gibt es kein Pflegegeld, sondern nur Sachleistungen./sat/DP/stw