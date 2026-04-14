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14.04.2026 13:04:39
KORREKTUR: Bertelsmann beerdigt Deutschlandcard zum Jahresende
(Berichtigung der Meldung vom Vortag. Der letzte Satz wurde wegen fehlerhafter Angaben gestrichen.)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bertelsmann-Konzern stellt sein Rabattprogramm Deutschlandcard im Laufe dieses Jahres ein. Für die 90 Mitarbeiter sollen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden, wie Bertelsmann mitteilte. Spätestens zum 30. November soll die GmbH ihren Betrieb vollständig einstellen. Grund für die Einstellung ist demnach der "Verlust des mit Abstand größten Programmpartners" Anfang 2025, mit dem die Grundlage für das Geschäftsmodell entfallen sei. Zuvor hatte die "Lebensmittel-Zeitung" berichtet.
Das bezieht sich auf den Wechsel von Edeka zum größeren Konkurrenten Payback Anfang vergangenen Jahres. Die seit 2008 erhältliche Deutschlandcard schreibt demnach seit geraumer Zeit rote Zahlen. "Das Management sieht daher auf absehbare Zeit keine realistische Möglichkeit, die Verlustzone zu verlassen, und damit keine Grundlage für eine Fortführung der Geschäftsaktivitäten", hieß es in der Mitteilung.
Rettungsbemühungen brachten demnach nicht die erhofften neuen Nutzer: Trotz intensiven Einsatzes aller Beteiligten und umfassender Investitionen sei es leider nicht gelungen, Nutzerakzeptanz und erforderliche Reichweite für eine tragfähige Monetarisierung zu erreichen./cho/DP/men
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