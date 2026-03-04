KORREKTUR: Bilfinger will weiter profitabel wachsen - Dividende deutlich erhöht

(In der um 07.00 Uhr gesendeten Meldung "Bilfinger will weiter profitabel wachsen - Dividende deutlich erhöht" muss es im 1. Satz des 2. Absatzes korrekt "um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr heißen" und nicht "um 17 Prozent". Um 17 Prozent kletterte das EBITA im 4. Quartal. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Bilfinger will weiter profitabel wachsen - Dividende deutlich erhöht

DOW JONES--Bilfinger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Auftragseingang, Umsatz, operativen Gewinn sowie Marge gesteigert und die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen. Der Industriedienstleister aus Mannheim will auch 2026 profitabel wachsen. Die Aktionäre sollen 2,80 Euro Dividende erhalten - 40 Cent mehr als im Jahr zuvor.

Bilfinger steigerte den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA), der die Messgröße für seine operative Leistungsfähigkeit darstellt, um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 299 Millionen Euro, wie er am Morgen mitteilte. Bei einem Umsatz von 5,4 (Vorjahr: 5,0) Milliarden Euro ergibt sich eine EBITA-Marge von 5,5 (Vorjahr: 5,2) Prozent. Sie lag damit im prognostizierten Zielkorridor von 5,4 bis 5,6 Prozent und über der Markterwartung von 5,4 Prozent.

Positiv entwickelte sich die Nachfrage in den Branchen Energie, Pharma und Biopharma sowie Öl und Gas. In der Chemie und Petrochemie bleibe die Lage "herausfordernd", erklärte Bilfinger, vor allem in Europa. Der Auftragseingang kletterte um 6 Prozent auf 5,68 Milliarden Euro.

Analysten hatten im Konsens mit 295 Millionen Euro EBITA und 5,42 Milliarden Euro Umsatz gerechnet. Der Konzerngewinn sank steuerbedingt um 2 Prozent auf 176 Millionen Euro.

2026 plant Bilfinger mit Umsätzen zwischen 5,4 und 5,9 Milliarden Euro, einer EBITA-Marge von 5,8 bis 6,2 Prozent sowie einem Free Cashflow von 250 bis 300 Millionen Euro.

Der Industriedienstleister hat sich vorgenommen, das jährliche Umsatzwachstum bis 2030 auf 8 bis 10 Prozent zu beschleunigen und die EBITA-Marge auf 8 bis 9 Prozent zu heben. Diese auf dem Kapitalmarkttag im Dezember verkündeten Ziele wurden bestätigt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 02:37 ET (07:37 GMT)