KORREKTUR: BMW steigert Umsatz und Gewinn im 2. Quartal

In der um 7:30 Uhr gesendeten Meldung muss es im zweiten Satz des zweiten Absatzes korrekt heißen: Das EBIT stieg um 27 (NICHT 28) Prozent auf 4,34 (NICHT 4,38) Milliarden Euro. BMW hat die Angaben korrigiert. Es folgt die berichtigte Fassung der Meldung.

BMW steigert Umsatz und Gewinn im 2. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat im zweiten Quartal dank einer anhaltend guten Nachfrage nach Premiumautos sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. "Der Absatz von Fahrzeugen mit hocheffizientem Verbrennungsmotor bildet das solide Fundament - und das starke Wachstum entsteht aus der deutlich steigenden Nachfrage nach unseren vollelektrischen Fahrzeugen", bekräftigt CEO Oliver Zipse die Strategie des DAX-Konzerns.

In den drei Monaten kletterte der Umsatz laut Mitteilung um 7 Prozent auf 37,2 Milliarden Euro. Das EBIT stieg um 27 Prozent auf 4,34 Milliarden Euro. Im Segment Automobile erreichte BMW den Angaben zufolge ein EBIT von knapp 2,9 (Vorjahr: 2,5) Milliarden Euro. Nach Steuern verdiente BMW im Konzern mit 2,96 Milliarden Euro rund 3 Prozent weniger.

Angesichts der starken Entwicklung in den drei Monaten per Ende Juni hatte der Münchener Konzern bereits den Absatz- und Margenausblick für das Kerngeschäft mit Oberklassewagen am Dienstag dieser Woche erhöht. Demnach soll die Rendite im Auto-Geschäft nun zwischen 9 bis 10,5 (bisher 8 bis 10) Prozent liegen. Der Autoabsatz soll nun solide steigen, das Plus also zwischen 5 und 10 Prozent liegen. Bisher wurde ein leichtes Wachstum erwartet, also ein Zuwachs von weniger als 5 Prozent.

Für den Free Cashflow im Segment Automobile äußerte sich BMW bereits pessimistischer: Die Kennziffer soll im Gesamtjahr nun bei mindestens 6 Milliarden Euro liegen. Bisher wurden rund 7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Grund seien höhere Investitionen für die Transformation zur E-Mobilität sowie eine höhere Bevorratung zur Sicherstellung der Versorgungsketten, so BMW.

