KORREKTUR: Bund beteiligt sich mit 300 Mio EUR an Corona-Impfstoffentwickler Curevac

(In der um 12:50 Uhr gesendeten Meldung "Bund beteiligt sich mit 300 Mio EUR an Corona-Impfstoffentwickler Curevac" muss der erste Satz des 3. Absatzes korrekt lauten: "Curevac hat eine Darlehenszusage der Europäischen Investitionsbank (EIB) von bis zu 80 (UND NICHT: ein Darlehen von 100) Millionen Euro für seine Arbeit an einem Impfstoff erhalten". Der Fehler war auch in der folgenden Meldung enthalten:

13:30 TOP DE: Bund beteiligt sich mit 300 Mio EUR an Corona-Impfstoffentwickler Curevac

Es folgt die korrigierte Fassung.)

Bund beteiligt sich mit 300 Mio EUR an Corona-Impfstoffentwickler Curevac

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung beteiligt sich mit 300 Millionen Euro an dem deutschen Biotechnologie-Unternehmen Curevac, das an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus arbeitet. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wird sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an dem Unternehmen beteiligen und einen Anteil von rund 23 Prozent an Curevac halten, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Die Finanzmittel sollen für die weitere Entwicklung der proprietären Pipeline und mRNA-Plattformtechnologie und den Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet werden.

Die unternehmerische Unabhängigkeit von Curevac bleibe gewahrt. Der Bund nimmt keinen Einfluss auf geschäftspolitische Entscheidungen.

Curevac hat eine Darlehenszusage der Europäischen Investitionsbank (EIB) von bis zu 80 Millionen Euro für seine Arbeit an einem Impfstoff erhalten und hat bereits erste positive Ergebnisse seines führenden Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus bekanntgegeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2020 08:05 ET (12:05 GMT)