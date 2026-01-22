Carl Zeiss Meditec Aktie

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

22.01.2026 12:33:38

KORREKTUR: Carl Zeiss Meditec: Jahresziel wird wohl nicht erreicht

(Korrigiert wurde die Formulierung im letzten Satz des 2. Absatzes. Damit wird klargestellt, dass das Vorquartal rpt Vorquartal besonders stark war.)

JENA (dpa-AFX). Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec wird nach einem überraschend schwachen Auftakt seine Jahresziele voraussichtlich nicht erreichen. In den ersten drei Monaten liege das Ergebnis deutlich unter dem Vorjahr, teilte das im MDAX notierte Unternehmen aus Jena am Donnerstag überraschend mit. Die bisherigen Jahresziele für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 würden daher voraussichtlich nicht erreicht und werden nun überprüft. Der Vorstand wolle "schnellstmöglich" ein präzisiertes Jahresziel und ein Update zu Umbau- und Kostensenkungsmaßnahmen vorstellen, spätestens aber im Rahmen der Halbjahresergebnisse am 12. Mai, hieß es weiter. Am Finanzmarkt sorgten die Nachrichten für einen Kurseinbruch von rund 12 Prozent.

Im ersten Geschäftsquartal sank vorläufigen Berechnungen zufolge der Umsatz auf 467 Millionen Euro, nach 490 Millionen ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis (Ebita) sackte von 35 auf 8 Millionen Euro. Carl Zeiss Meditec machte für die verhaltene Entwicklung erhebliche negative Währungseffekte verantwortlich. Zudem habe der Konzern - wie bereits angekündigt - Umsatz bei einer bifokalen Intraokularlinse in China eingebüßt. Belastend hinzu komme ein zunehmend schwächeres Investitionsumfeld in der Region Americas sowie die "Kalenderverschiebung der Wintersaison für refraktive Behandlungen in China rund um das chinesische Neujahrsfest". Obendrein sei das vorangegangene Jahresviertel - also das Schlussquartal 2024/25 - durch außergewöhnlich starke Auslieferungen von Geräten geprägt gewesen.

Den endgültigen Quartalsbericht wird der Konzern am 12. Februar präsentieren./tav/jha/

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

mehr Analysen
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.01.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Carl Zeiss Meditec AG 29,60 0,61% Carl Zeiss Meditec AG

