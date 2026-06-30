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30.06.2026 11:20:38
KORREKTUR/Deutschland: Zahl der Arbeitslosen sinkt im Juni leicht
(im ersten Satz muss der Vergleichsmonat korrekt Mai rpt Mai heißen)
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni im Vergleich zum Mai um 15.000 auf 2,936 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote sank im gleichen Zeitraum um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Im Vergleich zum Juni 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 22.000./dm/DP/jha/nas
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