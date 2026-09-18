Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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18.09.2026 11:48:38
KORREKTUR: Dieselpreis klettert weiter - Super E10 minimal günstiger
(Berichtigt wird im ersten Absatz, letzter Satz, die Veränderung. Sie beträgt 0,6 rpt 0,6 Cent.)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Dieselpreis an den deutschen Tankstellen hat sein Rekordhoch noch einmal übertroffen: Am Donnerstag kostete ein Liter nach Auswertung des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,471 Euro, knapp zwei Cent mehr als am Vortag. Super E10 verbilligte sich nach mehreren Preisrekorden in Folge dagegen minimal um 0,6 Cent auf 2,308 Cent.
Die unter schlechten Umfragewerten leidende Bundesregierung hat schnelle Entlastung für die autofahrende Bevölkerung angekündigt, doch sind Union und SPD bislang uneins, wie das bewerkstelligt werden soll. Die Rohölpreise haben zuletzt wieder etwas nachgegeben./cho/DP/stw
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