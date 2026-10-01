KORREKTUR/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax ist angeschlagen

(Im 3. Absatz wird klargestellt, dass in China und Hongkong heute nicht gehandelt wurde.)

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Im Spannungsfeld von Zins- und Inflationssorgen dürfte der DAX am Donnerstag schwach in den Oktober starten. Laut Indikation des Brokers IG müssen sich Anleger nach mehr als zwei Monaten wieder mit der Marke von 25.000 Punkten beschäftigen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart lag die Indikation 0,4 Prozent im Minus bei 25.107 Punkten. Den September hatte der Leitindex noch am unteren Rand seiner Monatsspanne beendet. Nun winkt der tiefste Stand seit Ende Juli. Laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank bleiben Anleiherenditen für den deutschen Aktienmarkt jedoch der wichtigste Taktgeber. "Mit jeder neuen Verkaufswelle am Anleihemarkt wächst der Druck auf den Dax, der aus seiner Handelsspanne nach unten herauszufallen droht", schrieb der Experte. Hohe Inflationszahlen aus europäischen Ländern hatten am Mittwoch dafür gesorgt, dass die September-Bilanz für den Leitindex mit minus vier Prozent noch schlechter wurde.

USA: - DURCHWACHSEN - Unerwartet niedrige Inflationsdaten haben am Mittwoch die US-Börsen letztlich nur teilweise gestützt. Zum Handelsende überwog wieder die Sorge, dass die im Zuge des Iran-Krieges aktuell steigenden Ölpreise die Teuerung anheizen könnten. Die konjunktursensiblen Technologiewerte retteten noch einen kleinen Teil ihrer Tagesgewinne ins Ziel, während die Standardwerte unter Druck gerieten. Der Dow Jones Industrial fiel am Ende um 0,86 Prozent auf 50.906,05 Punkte. Damit ergibt sich für den Leitindex auf Monatssicht erstmals nach fünf Anstiegen wieder ein Verlust, und zwar in Höhe von gut 4 Prozent. Zudem verzeichnete der Dow im dritten Quartal ein Minus von fast 3 Prozent - nach einem Plus von fast 13 Prozent im zweiten Jahresviertel. Der marktbreite S&P 500 gab am Mittwoch um 0,25 Prozent auf 7.651,54 Zähler nach. Für den Technologiewerte-Index NASDAQ 100 ging es um 0,23 Prozent auf 30.408,50 Punkte aufwärts.

ASIEN: - FREUNDLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Donnerstag zuversichtlich gezeigt. Für etwas Rückenwind könnten leicht gefallene Ölpreise gesorgt haben. Techwerte profitierten zudem aktuellen Geschäftszahlen des US-Speicherchip-Spezialisten Micron (Micron Technology). In Japan stieg der Nikkei 225 im späten Handel um rund 3 Prozent und auch in Südkorea ging es nach oben. In China und Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

^

DAX 25.199,19 -0,79%

XDAX 25.079,35 -1,42%

EuroSTOXX 50 6.269,02 -0,81%

Stoxx50 5.323,30 -0,67%

DJIA 50.906,05 -0,86%

S&P 500 7651,54 -0,25%

NASDAQ 100 30.408,50 0,23%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 120,00 0,08%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1320 -0,08%

USD/Yen 158,24 0,53%

Euro/Yen 179,14 0,45%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 84.090 +0,63

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 96,90 -1,13 USD

WTI 89,13 -1,29 USD

°

/mis