Enel Aktie

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

23.02.2026 10:10:40

KORREKTUR: Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern

(In der um 8.44 Uhr gesendeten Meldung "Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern" muss es im letzten Satz des 1. Absatzes korrekt "der bis Ende 2027 lief" heißen und nicht "bis Ende 2025". Es folgt die korrigierte Fassung.)

Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Enel will im Rahmen eines Dreijahresplans die Ausgaben in allen Geschäftsbereichen erhöhen und die Renditen für die Aktionäre erhöhen. Der in Rom ansässige Energieversorger legte am Montag seine Ziele bis 2028 fest. Danach sollen die Bruttoinvestitionen auf rund 53 Milliarden Euro steigen - eine Steigerung von rund 10 Milliarden Euro gegenüber dem vorherigen Dreijahresplan, der bis Ende 2027 lief.

Mehr als 26 Milliarden Euro sollen in sein integriertes Geschäft fließen, der Großteil davon in Europa und Nordamerika. Weitere mehr als 26 Milliarden Euro sind für den Netzbereich vorgesehen.

Enel strebt ferner an, den Gewinn pro Aktie bis Ende 2028 auf 0,80 bis 0,82 Euro zu steigern. Im Vergleich dazu rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem Gewinn von rund 0,69 Euro. Die Dividende pro Aktie soll bis 2028 um rund 6 Prozent auf Basis einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate steigen, ausgehend von 0,49 Euro für 2025.

Der Strategieplan sieht eine Erhöhung der Ausgaben für erneuerbare Energien um rund 8 Milliarden Euro auf etwa 20 Milliarden Euro vor. Mehr als 50 Prozent davon würden in Europa ausgegeben werden, hieß es. Enel geht davon aus, bis Ende 2028 Effizienzsteigerungen in Höhe von rund 700 Millionen Euro erzielen zu können.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 04:10 ET (09:10 GMT)

Enel Buy Jefferies & Company Inc.
Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
Enel Market-Perform Bernstein Research
Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
Enel Underperform RBC Capital Markets
Enel S.p.A.

