12.02.2026 15:03:39

KORREKTUR: Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gefallen (NICHT: gestiegen)

(In der um 14.42 Uhr gesendeten Meldung muss es sowohl in der Überschrift als auch im ersten und zweiten Satz richtig heißen, dass die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung gefallen (NICHT gestiegen) ist. Es folgt die korrigierte Fassung:)

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gefallen

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist in der Woche zum 7. Februar zurückgegangen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 227.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 225.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 232.000 von ursprünglich 231.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 7.000 auf 219.500.

In der Woche zum 31. Januar erhielten 1,862 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 21.000.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 09:03 ET (14:03 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:23 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen