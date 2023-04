KORREKTUR: Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen in Vorwoche

(Im ersten Satz der um 14.39 Uhr gesendeten Meldung muss es richtig heißen: Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 8. April 2023 zugenommen. (NICHT: Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 8. April 2023 auf den höchsten Stand seit über einem Jahr zugenommen.)

Dem entsprechend wurde auch die Aussage in der Überschrift angepasst. Im dritten Satz muss es richtig heißen: Das war der höchste Stand seit 25. März 2023 (NICHT: Januar 2022).

Es folgt eine korrigierte Fassung.)

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen in Vorwoche

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 8. April 2023 auf den höchsten Stand seit über einem Jahr zugenommen. Im Vergleich zur Vorwoche stieg sie um 11.000 auf 239.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Das war der höchste Stand seit 25. März 2023. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 235.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert mit 228.000 bestätigt. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 2.250 auf 240.000, das höchste Niveau seit November 2021. In der Woche zum 1. April erhielten 1,81 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 13.000 weniger als in der Vorwoche.

