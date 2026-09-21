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21.09.2026 08:35:49
KORREKTUR: EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester (NICHT: etwas leichter)
(Der um 6.04 Uhr gesendete DAX-Future basierte auf falschen Daten, nachdem es am Freitag einen Kontraktwechsel gab. Nachfolgend eine Korrektur):
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures gewinnt am frühen Montag 104 auf 25.591 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.594 und das Tagestief bei 25.518 Punkten. Umgesetzt wurden 450 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)
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