KORREKTUR: EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester (NICHT: etwas leichter)

(Der um 6.04 Uhr gesendete DAX-Future basierte auf falschen Daten, nachdem es am Freitag einen Kontraktwechsel gab. Nachfolgend eine Korrektur):

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures gewinnt am frühen Montag 104 auf 25.591 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.594 und das Tagestief bei 25.518 Punkten. Umgesetzt wurden 450 Kontrakte.

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DJG/ros/gos

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September 21, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)