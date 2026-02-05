Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 14:25:40

KORREKTUR: Evonik-Dividende für 2026 wird nochmals niedriger ausfallen

(In der um 13:42 Uhr gesendeten Meldung "Evonik-Dividende für 2026 wird nochmals niedriger ausfallen" muss es im 1. Satz des 4. Absatzes korrekt "Evonik (NICHT RAG) -Manager Rettig" heißen. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Evonik-Dividende für 2026 wird nochmals niedriger ausfallen

Von Olaf Ridder

DOW JONES--Die Aktionäre von Evonik müssen sich nach der Dividendenkürzung auf 1 Euro je Aktie für 2025 auf eine nochmals sinkende Ausschüttung bezogen auf das Jahr 2026 einstellen. "Ich glaube, der 1 Euro, das kann man heute sagen, den würde ich nicht sehen im nächsten Jahr", sagte Claus Rettig, der Asienchef des Chemiekonzerns, der seit September operativ das Finanzressort führt, in einer virtuellen Pressekonferenz.

Evonik hatte am späten Vormittag nach einer Vorstandssitzung überraschend eine neue Dividendenpolitik bekannt gegeben. Danach sollen beginnend mit dem gerade begonnenen Geschäftsjahr künftig 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses ausgeschüttet werden. Mit einer solchen dynamischen Regelung will sich der Konzern mehr finanzielle Flexibilität verschaffen, etwa um in Asien in Wachstum zu investieren.

Über mehrere Jahre hatte Evonik stabile Dividenden gezahlt, auch mit Rücksicht auf den Hauptaktionär RAG-Stiftung, die noch etwa ein Viertel aller Evonik-Aktien hält. Für 2024 waren 1,17 Euro Dividende gezahlt worden. In einem Zwischenschritt soll die Ausschüttung für 2025 nun auf 1,00 Euro sinken.

Hätte man die neue Dividendenpolitik für 2025 angewandt, wären es noch weniger gewesen, wie Evonik-Manager Rettig ausführte: nämlich 82 Cent am oberen Rand der Ausschüttungsspanne und 54 Cent am unteren Rand. Da Evonik für 2026 operativ ein bereinigtes EBITDA auf Vorjahresniveau anpeilt, ist die 1-Euro-Marke aus dem Zwischenschritt für 2025 im nächsten Jahr nicht zu erreichen. Allerdings, so Rettig, korreliere das bereinigte Konzernergebnis auch nicht eins zu eins mit dem bereinigten EBITDA.

Dass es operativ besser laufen könnte als derzeit, glaubt Konzernchef Christian Kullmann nach derzeitigem Stand nicht. Eine Besserung der Situation in der Branche sei nicht in Sicht, sagte er.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 08:25 ET (13:25 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Evonik AG

mehr Analysen
06.02.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Evonik Hold Warburg Research
05.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
05.02.26 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 14,86 1,43% Evonik AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:42 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen