|
29.10.2026 11:21:43
KORREKTUR: EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 7. (NICHT: 27.) Februar 2027 zurück
(Die Überschrift der um 11.11 Uhr gesendeten Meldung muss richtig heißen: EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 7. (NICHT: 27.) Februar 2027 zurück. Der zweite Satz muss richtig lauten: Wie die EZB mitteilte, hat Lagarde den EZB-Rat und den Vorsitzendes des Rats der Finanzminister, António Costa, darüber informiert, dass sie am 7. (NICHT: 27.) Februar 2027 zurücktreten wird. Es folgt eine korrigierte Version.)
EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 7. Februar 2027 zurück
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, wird ihr Amt vor dem Ende ihrer turnusmäßigen Amtszeit aufgeben. Wie die EZB mitteilte, hat Lagarde den EZB-Rat und den Vorsitzendes des Rats der Finanzminister, António Costa, darüber informiert, dass sie am 7. Februar 2027 zurücktreten wird. Normalerweise hätte Lagarde ihr Amt bis Ende Oktober 2027 ausüben sollen. Die Neubesetzung ihres Postens werde nach einem Nominierungsprozess der Rat der Finanzminister vornehmen. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cbr/apo
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2026 06:21 ET (10:21 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.