United Parcel Service Aktie

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WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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29.10.2026 12:02:38

KORREKTUR: Fedex folgt UPS beim steigenden Optimismus für das laufende Jahr

(Im 2. Absatz wird die Veränderung des Gewinns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum korrigiert.)

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern FedEx blickt wie der heimische Konkurrent UPS (United Parcel Service) zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie werde bei 18 bis 18,60 US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Beim Umsatz rechnet Fedex jetzt mit einem Plus von zwölf Prozent und damit mit einem Prozentpunkt mehr als bisher.

Im dritten Quartal war der Umsatz bereits um zwölf Prozent gestiegen und zwar auf 22,9 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn unter dem Strich sank um rund zwei Drittel auf 290 Millionen US-Dollar.

Die Aktie geriet im nachbörslichen Handel dennoch kräftig unter Druck und sackte um bis zu sieben Prozent ab. Zuletzt lag der Abschlag noch bei zwei Prozent. Möglicherweise habe eine Änderung des Veröffentlichungskalenders, die einen Vergleich der Zahlen mit den Analystenschätzungen schwierig mache, für Verwirrung gesorgt, hieß es am Markt./he/so/lew/mis

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